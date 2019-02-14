Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Mini выпустит John Cooper Works ограниченным тиражом

Техника

Всего будет произведено 3000 авто этой модели

Берлин, 14 февраля 2019, 08:20 — REGNUM  Тиражом в 3000 машин Mini выпустит самый мощный за всю историю марки хэтчбек John Cooper Works, 13 февраля сообщается на автопортале Tvoe-avto.com.

Ограниченный тираж хэтчбека появится в продаже в 2020 году. Всего будет выпущено 3000 автомобилей.

Модель под названием Mini John Cooper Works GP сделают на базе одноименного концепта, показанного в 2017 году во Франкфурте. Автоновинка будут оснащена мотором мощностью свыше 300 л.с.

На тизерах будущей новинки британской компании показаны большой диффузор с двойными патрубками выхлопной системы и спойлер на крыше с маркировкой GP. Ожидается, что машина будет иметь усиленную тормозную систему и перенастроенное рулевой управление с адаптивной подвеской. Возможно в Mini John Cooper Works GP будет использовано большое количество премиальных материалов и современных опций.

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