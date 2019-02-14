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Китай в 2019 году проведет испытание шести новейших самолетов COMAC C919

Техника

В настоящее время на этапе финальной сборки находится еще три лайнера

Шанхай, Китай, 14 февраля 2019, 07:11 — REGNUM  Китайский пассажирский среднемагистральный авиалайнер C919 пройдет общий испытательный полет с участием шести машин в 2019 году, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

В 2018 году три новых самолета пройдут свои первые летные испытания, после чего войдут пополнят флот готовых испытательных машин. Кроме того, уже грядет серийное производство пассажирских лайнеров, сообщили в компании Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC).

Свой первый испытательный полет полностью разработанный и собранный в Китае самолет провел 5 мая 2017 года в Шанхайском Международном аэропорту Пудун. На конец 2018 года уже три машины провели свой первый испытательный полет.

В настоящее время на этапе финальной сборки находится еще три лайнера. Ожидается, что они будут полностью готовы до конца 2019 года. Летные испытания являются ключевым инструментом проверки самолетов на прочность, производительность и безопасность.

Во время испытаний самолеты будут перелетать между разными аэропортами страны в разные погодные условия и в разное время суток, подвергаясь всевозможным рискам во время полета, чтобы свести к минимуму неисправности во время чрезвычайных ситуаций в серийных моделях.

Напомним, что C919 является первым собственным узкофюзеляжным среднемагистральным авиалайнером производства Китая. К настоящему времени компания COMAC, ответственная за разработку и производство самолета, уже получила 815 заказов на новейший лайнер от 28 клиентов по всему миру.

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