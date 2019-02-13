На российских дорогах может появиться «Суперасфальт»

Москва, , 23:46 — REGNUM В России может начаться применение новой технологии дорожного покрытия, сообщает 13 февраля газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

По информации издания, по новой технологии «Суперасфальт» дорожное покрытие будет создаваться методом объемного проектирования, позволит учесть климатические особенности и увеличить срок службы асфальта в 2,5−3 раза.

Кроме того, дорожные материалы можно будет использовать неоднократно.

Сообщается, что «Суперасфальт» три года тестировался на нескольких федеральных автотрассах в разных регионах России.

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