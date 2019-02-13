Авианосная авиация ВМС США не соответствует новым вызовам

Вашингтон, , 19:24 — REGNUM Американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) подготовил доклад на тему трансформации авианосной авиации ВМС США с учетом вызовов со стороны великих держав. Доклад имеется в открытом доступе.

Документ рассматривает период до 2040 года. Этот год был выбран потому, что примерно в это время истекает ресурс палубной авиации ВМС США в лице самолетов F/A-18. Самолет F/A-18 является палубным истребителем-бомбардировщиком и штурмовиком. Был разработан еще в 1970-х годах. На данный момент — основной боевой самолет ВМС США.

По мнению авторов доклада, американскому флоту необходимо трансформировать свою авианосную авиацию, чтобы противостоять вызовам со стороны великих держав, таких как Китай и Россия, и реализовать новые оборонные и наступательные стратегии.

В документе отмечается, что в течение четверти века после окончания Холодной войны авианосная авиация соответствовала по показателям экономической эффективности и универсальности, поскольку Соединенные Штаты не сталкивались за это время с равным противником.

Доклад подчеркивает, что сегодняшним авианосцам не хватает дальности, выносливости, живучести и специализации для выполнения оперативных концепций, необходимых для нанесения поражения вооруженным силам великой державы.

Авторы доклада делают вывод, если ВМС США не смогут трансформировать свою авианосную авиацию, то руководству ВМС необходимо решить, стоит ли продолжать инвестировать в нее или же переключить ресурсы флота на другие, более соответствующие возможности.

Следует заметить, что ВМС США 31 января 2019 года заказали еще два авианосца класса «Джеральд Р. Форд» стоимостью 11−12 миллиардов долларов каждый. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.