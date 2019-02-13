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Робот-пылесос от Samsung признан лучшим в мире

Техника

Продукция южнокорейской компании высоко оценивается экспертами и потребителями

Сеул, 13 февраля 2019, 20:41 — REGNUM  Продукт южнокорейского конгломерата Samsung Electronics снова признан лучшим в мире: на этот раз робот-пылесос Powerbot занял первое место в обзоре Consumer Reports. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Модель Samsung Powerbot R7065 не была фаворитом критиков и выглядела блекло на фоне известных конкурентов — Roomba, Dyson и Miele, однако по ряду технических характеристик далеко их превзошла. В частности, робот южнокорейской компании лучше остальных убирает грязь и пыль как с ковров, так и с обычного напольного покрытия, а благодаря его форме, пылесос может выполнять тщательную уборку и в углах. Кроме того, пылесос оказался наименее шумным среди своих конкурентов. Стоимость также стала весомым аргументом в пользу Samsung Powerbot — цена на устройство стартует от 400 долларов.

Всего в рамках исследования были изучены 51 000 единиц продукции, в том числе классические, беспроводные и прочие виды пылесосов. В других категориях лидирующие позиции заняла продукция компаний Miele и Shark.

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Зарубежная хроника
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