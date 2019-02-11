Ford представил спорткар со «зверской» мощностью

Канберра, , 12:02 — REGNUM Спортивную версию модели Mustang представило подразделение Ford в Австралии. Об этом 10 февраля сообщается на сайте inforeactor.ru.

Mustang войдет в серию Supercars. Спорткар с V-образным 8-цилиндровым двигателем с рабочей камерой в 5,0 литров имеет 645 лошадиных сил. Основой для Mustang стало шасси, имеющее твердую раму. На модель была установлена новая двухуровневая подвеска.

Для улучшения аэродинамики автомобиля обводы кузова были модернизированы. Прижимная сила модели была улучшена. Она соответствует лучшим традициям Falcon.

Новый спорткар заменит Falcon, на котором гонщики Ford выступали с 1967 года.

Читайте также: Ford запустит в серийное производство Shelby GR-1 с двигателем V8