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Власти Москвы планируют запустить беспилотные трамваи, автобусы и поезда

Техника

На первом этапе ожидается внедрение «поддерживающих» водителя технологий управления движением

Власти Москвы планируют запустить беспилотные трамваи, автобусы и поезда
Цитата из к/ф «Вспомнить все» реж Пол Верховен. 1990. США
Автопилот

Москва, 11 февраля 2019, 11:20 — REGNUM  В Москве идут работы по беспилотному общественному транспорту, сообщили 11 февраля в информационном центре Транспортного комплекса столицы.

Планы охватывают метрополитен, трамваи, автобусы и электробусы.

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«Мы хотим быть одними из первых в мире среди мегаполисов в этом сегменте», — рассказали в мэрии.

На первом этапе ожидается внедрение «поддерживающих» водителя технологий управления движением. Далее на маршруты выйдут беспилотники.

По прогнозу московских властей, новые технологии позволят снизить число ДТП и улучшить ситуацию с транспортным обслуживанием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начнутся испытания беспилотного трамвая.

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