Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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В 2020 году Opel представит электрическую версию фургона Vivaro

Техника

Модель будет стоить от 24 000 долларов

Берлин, 11 февраля 2019, 11:16 — REGNUM  Электрическую версию фургона модели Opel Vivaro презентуют в 2020 году, 11 февраля сообщается на сайте anonsens.ru.

Модель Opel Vivaro будет полностью электрической. Загрузка в фургон будет осуществляться сзади или через раздвижные боковые двери. Модель фургона многофункциональная. В салоне есть мультимедиа с 7-дюймовым монитором, навигация и системы Android Auto и Apple Car Play.

Машина оснащена системой безопасности, которая включает в себя: аварийное торможение, распознавание дорожных знаков и систему предотвращения лобового столкновения. Купить Opel Vivaro можно будет по цене от 24 000 долларов.

Напомним, в ближайшее время в Европе начнутся продажи обновленной не электрической версии модели Opel Vivaro. Она будет доступна в трех версиях.

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