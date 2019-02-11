Названы лучшие Android-смартфоны до 20 тыс., которые могут заменить iPhone

Москва, , 11:03 — REGNUM В России можно купить смартфон за 10−20 тыс. рублей, который по своему функционалу не будет уступать iPhone. Об этом 10 февраля сообщили на сайте slovodel.com.

По информации экспертов сайта, только 10% зарегистрированных в сети за прошлый год устройств работали на базе операционной системы Apple iOS. При этом 88% зарегистрированных в сети за прошлый год устройств работали на Android.

Среди самых лучших бюджетных смартфонов, функции которых сравнимы с возможностям дорогого iPhone: Xiaomi Pocophone F1, Xiaomi Mi A2, Honor 8X и Honor Play. Их можно приобрести в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей.

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