Китай сделает ракету-носитель «Чанчжэн-6» более конкурентной для частников

Пекин, , 10:08 — REGNUM Китай готовится развивать модифицированную версию ракеты-носителя «Чанчжэн-6» с четырьмя дополнительными твердотельными ускорителями, чтобы увеличить грузоподъемность, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Усовершенствованная версия средней ракеты-носителя будет запущена в космос к 2020 году, сообщили в Шанхайской технической академии космических полетов при Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации, которая и занимается разработкой ракеты.

«Чанчжэн-6» в основном используется для коммерческих запусков. Её космические испытания прошли в сентябре 2015 года и в ноябре 2017 года, когда она вывела на орбиту 20 спутников и три спутника соответственно.

Длина ракеты составляет 29,3 метра при стартовой массе 103 тонны. При этом она способна выводить на одну тонну полезного груза на солнечно-синхронную орбиту.

По словам исполнительного директора проекта «Чанчжэн-6» Дин Сюфэна, с целью удовлетворить растущий спрос на коммерческие пуски, ракета продолжит наращивать свою рыночную конкурентоспособность путем технических нововведений. Все это вкупе должно сделать услугу запуска ан орбиту спутников легче, надежней, быстрее и дешевле для иностранных и внутренних клиентов.

Напомним, что в январе 2019 года китайской промышленная корпорация Great Wall подписала множество соглашений аргентинской частной компанией Satellogic по использованию ракет «Чанчжэн-6» и «Чанжчэн-2» для запуска 90 спутников в ближайшие годы.

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