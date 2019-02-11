Производство автомобилей в Южной Корее сократилось на 2,19%

Сеул, , 09:34 — REGNUM В 2018 году производство автомобилей Южной Кореи снова упало. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей из Ассоциации корейских предприятий автомобильной промышленности (КАМА).

По их данным, автомобильное производство страны сократилось на 2,19% до 4,02 млн единиц по сравнению с 2017 годом.

Известно, что производство автомобилей продолжает падать третий год подряд. В 2015 году было произведено 4,55 млн автомобилей. Однако спустя три года, количество выпускаемых автомобилей не превысило 4,11 млн единиц.

Кроме того, согласно представителям из Ассоциации корейских предприятий автомобильной промышленности (КАМА), в феврале 2018 года приостановка завода GM Korea в городе Кунсан отразилась на внутреннем спросе и низком экспорте.