Стали известны все характеристики китайского кроссовера Haval F7x

Пекин, , 09:00 — REGNUM Китайская компания Great Wall полностью рассекретила серийную модификацию кросс-купе Haval F7x. Об этом 11 февраля сообщает njcar.ru.

Haval F7x весной этого года появится в продаже на китайском рынке, а несколько позже — в России.

Производство новинки началось на заводе компании в индустриальном парке «Узловая» на территории Тульской области. Автомобиль построен на платформе Haval F7.

Внешний вид Haval F7x отличается от базовой модели только формой кузова. Габариты же моделей идентичны: длина — 4 620 мм, ширина — 1 846 мм, высота — 1 690 мм, расстояние между осями — 2 725 мм.

Салон Haval F7x, отличается от F7 тем, что применены другие материалы. В самой дорогой версии паркетника кожаный салон, 19-дюймовые легкосплавные диски, адаптивный круиз-контроль и систему экстренного автоматического торможения. Модель имеет панорамную крышу,

В автомобиле установлены турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 л.с. соответственно. Они работают в сочетании с 7-скоростной преселективной роботизированной трансмиссией. Привод Haval F7x — передний или полный.

Стоимость Haval F7x будет от 106 000 до 146 000 юаней (от 1 038 000 до 1 430 000 руб.).

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