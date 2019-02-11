Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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Названо число проданных автомобилей Mercedes-Benz в Южной Корее в январе

Техника

В январе было продано 5796 автомобилей

Сеул, 11 февраля 2019, 08:54 — REGNUM  Компания Mercedes-Benz Korea заняла четвертое место по продажам на внутреннем рынке Южной Кореи, сообщает YTN.

В январе 2019 года количество проданных машин Mercedes-Benz на внутреннем рынке страны увеличилось до 5 796 автомобилей.

Согласно информационному источнику, первое место на рынке легковых автомобилей Южной Кореи занимает компания Hyundai, второе — KIA, третье — SsangYong.

Известно, что компании Renault Samsung Motors и GM Korea занимают 3,5% и 3,1% рынка соответственно.

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Автопром
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