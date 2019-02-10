NEC усовершенствовала технологию распознавания лиц

Токио, , 14:22 — REGNUM Японская компания Nippon Electric Corporation (NEC) представила улучшенную технологию распознавания лиц, использующую изображения с нескольких камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основная идея технологии, разработанной специалистами NEC, состоит в том, что программное обеспечение использует данные со всех доступных видеокамер и не полагается исключительно на распознавание лиц. Специальная нейросеть, созданная на основе глубокого обучения, сопоставляет все изображения людей, записанные на камеры видеонаблюдения.

По характерным элементам одежды идентифицируются изображения, относящиеся к одному человеку. Далее программа составляет изображение лица из всех имеющихся данных, таким образом, новая технология позволяет определить личность человека, даже если его лицо ни разу полностью не попало в объектив камеры.

В NEC считают, что новая технология может использоваться для обеспечения безопасности в крупных учреждениях, а также для быстрого поиска пропавших детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная система видеонаблюдения насчитывает уже 167 тысяч камер. Он отметил, что в московском метро уже внедрена система распознавания лиц с целью поиска преступников.