Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
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Apple вынесла предупреждение недобросовестным разработчикам приложений

Техника

В Apple ответили на недавнее расследование

Купертино, США, 10 февраля 2019, 13:52 — REGNUM  Администрация компании Apple вынесла предупреждение разработчикам приложений, которые собирают конфиденциальную информацию, не запрашивая разрешения у пользователей. Об этом сообщает TechCrunch.

Заявление администрации Apple стало ответом на недавнее расследование, в ходе которого специалисты установили, что некоторые сервисы, размещаемые в магазине приложений AppStore, нарушают условия соглашения. В частности, было показано, что некоторые приложения для бронирования номеров в отелях и авиабилетов используют технологию, позволяющую записывать действия, которые пользователи производят на экране смартфонов.

Подразумевается, что эти данные должны помочь разработчикам в выявлении проблем в работе приложений. Однако эксперты обнаружили, что это также позволяет получить доступ к личной информации, включая номера банковских карт, самим разработчиками тем, кто может получить доступ к их базам данных.

Представитель Apple сообщил, что все недобросовестные разработчики были уведомлены о нарушении условий и принципов размещения приложений в AppStore. В Apple заверили, что сервисы, код которых не будет исправлен в ближайшее время, будут удалены из магазина приложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля администрация Apple извинилась перед пользователями за ошибку в работе приложения для видеосвязи FaceTime. Ранее пользователи установили, что некорректная работа приложения позволяет прослушивать чужие разговоры.

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