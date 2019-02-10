Apple вынесла предупреждение недобросовестным разработчикам приложений

Купертино, США, , 13:52 — REGNUM Администрация компании Apple вынесла предупреждение разработчикам приложений, которые собирают конфиденциальную информацию, не запрашивая разрешения у пользователей. Об этом сообщает TechCrunch.

Заявление администрации Apple стало ответом на недавнее расследование, в ходе которого специалисты установили, что некоторые сервисы, размещаемые в магазине приложений AppStore, нарушают условия соглашения. В частности, было показано, что некоторые приложения для бронирования номеров в отелях и авиабилетов используют технологию, позволяющую записывать действия, которые пользователи производят на экране смартфонов.

Подразумевается, что эти данные должны помочь разработчикам в выявлении проблем в работе приложений. Однако эксперты обнаружили, что это также позволяет получить доступ к личной информации, включая номера банковских карт, самим разработчиками тем, кто может получить доступ к их базам данных.

Представитель Apple сообщил, что все недобросовестные разработчики были уведомлены о нарушении условий и принципов размещения приложений в AppStore. В Apple заверили, что сервисы, код которых не будет исправлен в ближайшее время, будут удалены из магазина приложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля администрация Apple извинилась перед пользователями за ошибку в работе приложения для видеосвязи FaceTime. Ранее пользователи установили, что некорректная работа приложения позволяет прослушивать чужие разговоры.