Эксперты составили рейтинг самых удобных автомобилей на российском рынке

Москва, , 08:03 — REGNUM Эксперты портала SpeedMe составили рейтинг самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке. Топ-5 самых удобных автомобилей по мнению экспертов опубликован на портале 9 февраля.

В качестве критериев оценки эксперты выбрали уровень цены автомобиля, презентабельность внешнего вида и количество полезных опций.

Первое место в рейтинге самых удобных автомобилей досталось Volkswagen Polo. Эксперты утверждают, что это один из самых востребованных в стране автомобилей. Базовая комплектация Volkswagen Polo предлагается дилерами всего за 580 тыс. рублей. Автомобиль хорошо собран, однако большое количество опций доступно на средних и максимальных комплектациях, которые стоят больше.

На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi ASX. Этот автомобиль обладает широким пакетом опций, мощным двигателем в 150 л.с. и ценой до 1,5 млн рублей.

Третье место у Toyota Camry. У автомобиля привлекательный дизайн и у него вполне удобный салон. Базовая комплектация обойдется в 1,4 млн рублей.

Четвертое место досталось Kia Rio. Хотя это модель В-класса, она выделяется своей экономичностью, хорошей динамикой и практичностью. На этой машине возможно выезжать куда-нибудь за город с компаний до 4 или 5 человек.

Замыкает пятерку самых удобных автомобилей кроссовер Nissan Qashqai. Цена этого автомобиля начинается от 1,15 млн рублей. В последних моделях производители применили множество новых технических решений, а также доработали дизайн и существенно улучшили комфортность.