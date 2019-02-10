Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
07:44:04 МСК

Начались летные испытания авиационного комплекса А-100

Техника

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-100 совершил первый полёт

Москва, 10 февраля 2019, 07:43 — REGNUM  Новый российский многофункциональный авиационный комплекс А-100 совершил первый полёт в рамках программы предварительных лётных испытаний. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В Минобороны отметили, что создание нового комплекса радиолокационного обнаружения стало ответом на появление авиации нового поколения и новых классов целей. Использование А-100 позволит оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-100 создан на базе тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76 МД-90 А. Новый авиационный комплекс оборудован цифровыми навигационной системой и системой управления, на самолёте установлен двухдиапазонный локатор с фазированной антенной решеткой, произведённый концерном «Вега».

Сообщается, что комплекс А-100 существенно превосходит по своим возможностям отечественные и иностранные аналоги, включая американский самолёт дальнего обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активные испытания самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-100 начались в июле 2018 года.

Ожидается, что к 2020 году Вооруженные силы России получат 39 новых самолётов А-100.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить