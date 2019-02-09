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«Летающий радар» А-100 совершил полет в рамках нового этапа испытаний

Техника

«8 февраля (в Российской Федерации) состоялся первый полет многофункционального авиационного комплекса»

«Летающий радар» А-100 совершил полет в рамках нового этапа испытаний
Иллюстрация: Mil.ru
А-100

Москва, 9 февраля 2019, 19:46 — REGNUM  В Российской Федерации в рамках программы предварительных летных испытаний состоялся первый полет нового самолета дальнего радиолокационного дозора А-100. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

"8 февраля (в Российской Федерации) состоялся первый полет многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты в ходе испытания оценили характеристики аэроупругой устойчивости планера, проверили пилотажно-навигационные характеристики базового самолета, а также отработали алгоритмы связи между наземным пунктом управления и летным экипажем.

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Военно-промышленный комплекс
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