Представитель Huawei: кибербезопасность — вопрос технологии, а не идеологии

Брюссель, , 15:36 — REGNUM Представитель китайской компании Huawei в учреждениях Евросоюза Абрахам Лю призвал рассматривать кибербезопасность как техническую, а не идеологическую проблему. Об этом сообщает Reuters.

Издание получило копию речи, с которой представитель Huawei выступил на приёме в Брюсселе. Согласно этому документу, Абрахам Лю заявил, что китайская компания готова к надзору со стороны правительств европейских стран, а также отметил, что деятельность Huawei никогда не наносила ущерба интересам клиентов. Он добавил, что тесты оборудования Huawei, проведённые несколькими регуляторами и операторами связи, не выявили серьёзных нарушений кибербезопасности.

«Кибербезопасность должна оставаться технической, а не идеологической проблемой. Потому что технические проблемы всегда можно решить с помощью правильных решений, а идеологические — нет», — подчеркнул Лю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в токийском университете Кейо, заявила, что руководители государств должны принять более «жёсткие меры» безопасности в отношении деятельности китайских телекоммуникационных компаний.