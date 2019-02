Акции Electronics Arts выросли после успеха Apex Legends

Редвуд-Сити, США, , 14:08 — REGNUM Акции американской компании-разработчика видеоигр Electronics Arts выросли на 16% по итогам торгов 8 февраля. Об этом сообщает Reuters.

4 февраля студия Electronics Arts (EA) выпустила игру Apex Legends в жанре Battle Royale. В течение трёх дней в игре было зарегистрировано 10 млн уникальных пользователей, а пиковое число игроков достигло 1 млн вечером 7 февраля. Отмечается, что игре того же жанра Fortnite от студии Epic Games потребовалось две недели, чтобы достигнуть отметки в 10 млн пользователей.

Аналитик Oppenheimer & Co Эндрю Уерквиц отметил, что успех нового проекта свидетельствует о том, что компания способна исправить ошибки серий, не относящихся к спортивным симуляторам (EA является разработчиком футбольного симулятора серии FIFA и гоночного симулятора серии Need for Speed).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно отчёту компании SuperData Research Holdings, по итогам 2019 года игра Fortnite стала самой коммерчески успешной видеоигрой, принеся студии-разработчику Epic Games $2,4 млрд.