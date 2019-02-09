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Эксперты: телевизионная индустрия не готова к формату 8K

Техника

Доля поставок таких телевизоров в 2019 году составит около 0,2%

Эксперты: телевизионная индустрия не готова к формату 8K
ProjectManhattan
Телевизоры

Тайбэй, 9 февраля 2019, 09:59 — REGNUM  Доля телевизоров с поддержкой видео в разрешении 8K в мировых поставках в 2019 году составит около 0,2%, считают эксперты компании WitsView. Об этом сообщает CDRinfo.

На международной выставке потребительской электронной техники CES 2019, прошедшей в январе, многие производители телевизоров представили новые модели, поддерживающие формат 8K. Такие телевизоры производят южнокорейские компании Samsung и LG, японские Panasonic и Sharp, китайские Hisense и TCL, а также тайваньская AU Optronics.

Тем не менее, эксперты считают, что индустрия не готова к массовому производству 8K-телевизоров. Среди недостатков новой технологии отмечается высокая стоимость (такие устройства стоят почти вдвое дороже, чем 4K-телевизоры), а также недостаточное количество контента такого разрешения. Специалисты прогнозируют, что в 2019 году на 8K-устройства придётся около 0,2% мировых продаж телевизоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года японский телеканал NHK запустил первые спутниковые трансляции в формате 8K.

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