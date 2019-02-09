Эксперты: в 2025 году поставки потребительских роботов превысят 65 млн штук

Боулдер, США, , 09:40 — REGNUM Годовые поставки потребительских роботов превысят отметку в 65 млн единиц к 2025 году, согласно исследованию компании Tractica.

Под потребительскими роботами понимаются домашние роботизированные устройства, использующиеся для выполнения бытовых работ, обучения и развлечения. Эксперты компании Tractica составили прогноз состояния рынка таких роботов на 2018−2025 годы.

Согласно данным компании Tractica, в 2018 году в мире было поставлено 15,4 млн потребительских роботизированных устройств. Эксперты прогнозируют, что к 2025 году поставки вырастут до 65,8 млн роботов, а годовой доход на мировом рынке потребительской робототехники достигнет $19 млрд. Прогноз был составлен на основании данных о 37 основных и 70 второстепенных компаний, занимающихся производством потребительской робототехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета объявили о создании в Перми центра робототехники федерального уровня. Соответствующее соглашение подписали девять научно-исследовательских и коммерческих организаций. Ожидается, что создание центра позволит организациям консолидировать усилия в развитии отечественной робототехники.