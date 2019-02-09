Суббота, 9 Февраля 2019 года
09:10:40 МСК

В Швеции уверены, что Saab Gripen E является «убийцей» российского Су

Техника

Чего только не скажешь, ради рекламы

Стокгольм, 9 февраля 2019, 09:10 — REGNUM  Командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон заявил, что шведский истребитель Saab Gripen E может уничтожить российские самолеты серии Су, даже не прибегая при этом к стелс-технологии снижения заметности. Об этом сегодня, 9 февраля, пишет Business Insider.

Хельгессон утверждает, что Saab Gripen E предназначен именно для уничтожения российских самолетов серии Су. Командующий шведскими ВВС напомнил, что российские самолеты серии Су получили легендарный статус за способность превосходить маневры американских истребителей и выполнять очень опасные трюки, однако Швеция, возможно, раскрыла их секрет.

Шведский военный пояснил, что конечно самолеты Saab Gripen E не являются самыми дальними, быстрыми или дешевыми, но у них есть одна особенность, которая делает их «убийцей» Су. Речь идет о способности Saab Gripen E глушить радиосигнал. Как эта особенность работает на практике сказать сложно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить