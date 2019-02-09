Ведущие автошоу «Гранд тур» посмеялись над электромобилем от «Калашникова»

Лондон, , 09:14 — REGNUM Ведущие популярного автошоу «Гранд Тур» Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд посмеялись над новым концептом российского электрокара от концерна «Калашников» CV-1 в очередном, 5 эпизоде текущего сезона, вышедшем 9 февраля.

Ведущих «Гранд Тур» рассмешил дизайн российского электрокара, который представлен в кузове хэтчбека Ижевского автозавода Иж-21 252 комби, выпущенном в 1973 году ещё в СССР. Как пошутил Кларксон, в этой машине есть 8 движущихся частей и она как автомат Калашникова АК-47 останется работоспособной даже если её посадить на срок несколько месяцев в болото.

При этом ведущие и аудитория больше всего интересовались, возможно ли из этого электрокара стрелять в воздух во время свадьбы. При этом несмотря на обилие шуток о CV-1 ведущими было признано, что название «Калашников» привлечет к российской новинке внимание, однако, по их мнению, модель не сможет пользоваться на рынке популярностью.

Отметим, электромобиль CV-1 от концерна «Калашников» был показан на международном форуме Армия-2018. В его основу положено несколько оригинальных разработок от концерна «Калашников», таких как быстродействующая система модульного управления элементами питания, которая, как сообщают разработчики, позволяет достичь силы тока в 2000 А (в перспективе 3000 А). Также CV-1 оснащен аккумуляторной батареей емкостью 90 кВт/ч и обладает запасом хода в 350 км.