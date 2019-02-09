Эксперты измерили уровень излучения популярных смартфонов

Гамбург, Германия, , 08:17 — REGNUM Список смартфонов с наиболее высоким уровнем излучения представил портал онлайн-статистики Statista.

Для определения уровня излучения электронных устройств используется показатель SAR (Specific Absorption Rate, коэффициент поглощения энергии). Согласно требованиям Федеральной комиссии по связи США, SAR смартфонов не может превышать 1,6 Вт энергии на килограмм веса тела (Вт/кг).

По данным компании Statista, показатель SAR двух моделей популярных смартфонов превысил норму в 1,6 Вт/кг. Моделями с самым высоким уровнем излучения были названы Xiaomi Mi A1 (1,75 Вт/кг) и OnePlus 5T (1,68 Вт/кг).

Также в десятку смартфонов с наиболее высоким уровнем излучения вошли устройства от китайских (Xiaomi Mi Max 3 — 1,58 Вт/кг, OnePlus 6T — 1,55 Вт/кг, Xiaomi Mi Mix 3 — 1,45 Вт/кг, OnePlus 5 — 1,39 Вт/кг), тайваньского (HTC U12 life — 1,48 Вт/кг), японского (Sony Xperia XZ1 Comact — 1,36 Вт/кг) и производителей из США (Google Pixel 3 XL — 1,39 Вт/кг, iPhone 7 — 1,38 Вт/кг).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева приступил к разработке нового материала для изготовления прочных экранов смартфонов по договору с южнокорейской компанией LG Chem.