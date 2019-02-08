ВМС США отрабатывают новые способы борьбы с подводными лодками

Сан-Диего, США, , 15:59 — REGNUM По информации журнала The Diplomat, противолодочный беспилотный корабль ВМС США Sea Hunter автономно отплыл из Сан-Диего на Гавайи, в Перл-Харбор, и обратно. Общее расстояние составляет 8 300 километров.

Все это расстояние беспилотник прошел без единого члена экипажа на борту. В ходе данного похода на его борт периодически высаживались специалисты из корабля сопровождения, чтобы проверить его силовые установки и другие системы.

Агентство перспективных оборонных исследований США (DARPA), организация Пентагона, ответственная за разработку новых технологий для использования американскими военными, передало Sea Hunter ВМС США в январе 2018 года.

Максимальная скорость Sea Hunter достигает 27 узлов. Его длина около 40 метров, водоизмещение — 140 тонн. Беспилотный аппарат предназначен для автономных действий в течение 60−90 дней.

Его предназначение — наблюдение за большими участками океана для обнаружения вражеских субмарин. В случае обнаружения подводной лодки противника беспилотник дает целеуказание кораблям и самолетам ВМС США на ее уничтожение. Сам аппарат не несет никакого оружия.

ВМС США уже заказали второй беспилотный корабль данного типа. Его предварительное название Sea Hunter II. Постройка Sea Hunter II идет на верфи в Миссисипи. В ходе его строительства будут учтены опыт использования первого беспилотника, а также меняющиеся требования по его боевому предназначению и развитию его автономной функции.