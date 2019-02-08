Растет число жалоб владельцев iPhone XS и XS Max на проблему с камерой

ш. Калифорния, США, , 15:15 — REGNUM Жалобы владельцев iPhone XS и XS Max на трещины на защитном стекле камеры появились на официальном форуме Apple.

По словам владельцев смартфона, защитное стекло трескается без видимых причин. Пользователи утверждают, что поврежденные смартфоны не подвергались механическому воздействию и не оставлялись на трескучем морозе. Apple соглашается лишь на полную платную замену устройства.

Напомним, в прошлом году с такой же проблемой столкнулись пользователи смартфона iPhone X. Тогда Apple тоже не признала подобный дефект гарантийным случаем. Ремонтировать смартфон владельцем пришлось самим.

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