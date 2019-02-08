Рогозин сообщил о сборке самого мощного в мире двигателя для нового «Союза»

Москва, , 15:02 — REGNUM На подмосковном «НПО Энергомаш» закончили сборку первого двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5», заявил 8 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса «Союз-5» «Иртыш» собран … и готовится к огневым испытаниям», — написал Рогозин, добавив, что по мощности ему нет равных в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, двигатель РД-171МВ является модификацией советского жидкостного ракетного двигателя РД-170. Планируется, что летные испытания с модификацией РД-171МВ, которая будет использоваться в качестве двигателя первой ступени «Союза-5», начнутся в 2022 году.

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