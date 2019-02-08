Jeep обновил ценники на свои автомобили

Москва, , 14:33 — REGNUM Американский бренд Jeep в феврале повысил цены на две своих модели, сообщается на сайте «Цена Авто».

Три комплектации кроссовера Renegade подорожали на 15−60 тыс. руб. Теперь они стоят от 1,73 млн руб. за Longitude и до 2,16 млн руб. за топовую Trailhawk. Подорожала и одна из пяти комплектаций Jeep Cherokee — Trailhawk. Она прибавила к прежней своей цене 16 тыс. руб. Сейчас ее можно купить за 3,115 млн руб.

Таким образом, цена Jeep Cherokee находится в диапазоне от 2 255 до 3 399 тыс. руб.

Напомним, по итогам января 2019 года в России было реализовано 144 автомобиля марки Jeep, что в 2,3 раза выше показателя 2018 года.

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