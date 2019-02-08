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«Ростелеком» закончил первый этап модернизации видеонаблюдения в Москве

Техника

Всего «Ростелеком» в столице установил 479 камер

Москва, 8 февраля 2019, 14:14 — REGNUM  Первый этап проекта «Информационный город» компании «Ростелеком» завершен, 8 февраля сообщается на сайте corp.cnews.ru.

За шесть лет с 2011 года по 2016 в Москве были установлены более 46 тысяч камер подъездного видеонаблюдения, более 10 тысяч устройств дворового наблюдения и 423 камеры в местах массового скопления людей. Сообщается также, что работы по замене камер подъездного видеонаблюдения устаревшей модели на камеры высокой чёткости были закончены в январе 2019 года.

Сейчас «Ростелеком» приступает ко второму этапу программы. Он включает в себя установку во дворах дополнительных камер с круговым обзором (360 градусов), а также камер с фиксированным обзором на въезды и выезды.

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