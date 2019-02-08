На заводе ПАО «КАМАЗ» собран первый предсерийный грузовик поколения К5

Набережные Челны, Татария, , 12:41 — REGNUM На конвейере завода ПАО «КАМАЗ» собран первый магистральный тягач пятого поколения — KAMAЗ-54 901, 8 февраля сообщается на официальном сайте компании.

Первый предсерийный экземпляр, выпущенный на конвейере завода, будет проходить обкатку и сертификацию.

KAMAЗ-54 901 сейчас проходит осмотр и приемку. Автомобиль готовится для дальнейшего анализа, исследования и испытаний уже на территории Научно-технического центра, сообщается на сайте производителя.

«На грузовик КАМАЗ-54 901 устанавливается новая автоматизированная коробка передач и двигатель совершенно нового типа — рядный Р6, мощностью от 400 до 550 л.с. и межсервисным интервалом в 150 тысяч км.», — говорится в сообщении завода ПАО «КАМАЗ».

Автопроизводитель ставит задачу наладить серийное производство автомобилей КАМАЗ поколения К5 в 2019 году.

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