В сети появились фотографии испытания кабриолета BMW 4-Series

Берлин, , 12:48 — REGNUM Кабриолет BMW 4-Series проходит дорожные испытания, 7 февраля сообщается на сайте speedme.ru.

Информация об испытаниях модели поступила от фотоохотника, сфотографировавшего новую модель BMW. На снимках автомобиль полностью покрыт плотным камуфляжем.

На попавших в сеть фото можно увидеть трапециевидную выхлопную систему в стиле BMW 6-Series. Ожидается, что передняя часть новинки будет в стиле седана 3-Series. Эксперты предполагают, что интерьер также будет полностью позаимствован у седана третьей серии, а под капотом будут находиться 4‑ и 6-цилиндровые моторы. После презентации автомобиля возможно появление версии с «мягким» гибридом, а также «заряженных» модификаций.

Пока дата показа автомобиля широкой публике неизвестна. Возможно, что кабриолет покажут общественности уже в конце 2019 года.

Любые подробности о BMW 4-Series компания пока держит в секрете.

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