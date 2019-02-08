Наноспутник ДВФУ проведёт испытания элементов солнечного паруса

Владивосток, , 11:37 — REGNUM Создаваемый в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) наноспутник отправится в космос для проведения испытаний элементов солнечного паруса, бортовой вычислительной машины и проведения экспериментов по материаловедению, сообщает 8 февраля пресс-служба вуза.

Отмечается, что работа над созданием космического аппарата началась полтора года назад. За это время в Центре проектной деятельности ДВФУ была создана команда инициативных студентов, которые начали углубленную теоретическую подготовку перед проектированием спутника.

«Прямо в ДВФУ мы сможем принимать и обрабатывать данные с нашего аппарата. Резервная станция, находится у партнеров в Москве, в компании «Спутникс» — они готовы подстаховать нас на первом этапе работы спутника на орбите», — сообщил директор центра Станислав Карпенко.

Предполагается, что запуск спутника состоится до конца 2019 года.

Читайте также: В Дальневосточном университете предложили разработать марсоход