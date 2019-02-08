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Маскировка заднего фона добавлена в приложение для видеозвонков Skype

Техника

При видеозвонке в Skype пользователь может включить функцию фонового размытия

Вашингтон, 8 февраля 2019, 11:20 — REGNUM  В приложение для видеозвонков Skype появилась функция размытия заднего фона за собеседником, сообщает компания Microsoft.

Алгоритм размытия заднего фона основа на системе искусственного интеллекта. Функция размытия может использоваться для выделения собеседника на общем фоне, чтобы не отвлекался на то, что происходит за человеком.

Для включения опции, необходимо подвести указатель мышки к иконке видеокамеры и проверить, есть ли в вашей версии Skype такая возможность. Разработчики обращают внимание пользователей, что опция может работать не совсем корректно.

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