Новый смартфон от создателя Android получит необычную камеру

Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Революционную фронтальную камеру, которая сможет снимать сквозь дисплей, получит смартфон Essential Phone PH-2, сообщает ixbt.com.

Сообщается, что под дисплей смартфона будет спрятана фронтальная камера. Во время работы камеры экран может становиться частично прозрачным. Это необходимо для того, чтобы через него проходило достаточное количество света.

Разработанная производителем технология позволит отказаться от выреза под фронтальную камеру, при этом не делать ее выдвижной.

Предполагается, что новый Essential Phone PH-2 может быть выпущен до конца текущего календарного года.

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