Инженер собирает деньги на изготовление умного дверного замка

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Завершается сбор средств для запуска производства дверного замка US: E, распознающего лица. Сбор денег происходит на сайте Kickstarter.

Лица замок будет распознавать с помощью встроенной камерой. Новинка может хранить в памяти до 100 лиц людей которые имеют доступ к разблокировке замка. Для темного времени суток предусмотрена инфракрасная подсветка.

Производители замка утверждают, что алгоритмы распознавания невозможно обмануть, предъявив камере фотографию или видеозапись. Открыть замок можно дистанционно, с помощью мобильного приложения, а камеру замка можно использовать для удаленного наблюдения.

Кроме того, планируется выпуск дверных замков с разблокировкой по отпечатку пальца или по паролю.