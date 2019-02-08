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Инженер собирает деньги на изготовление умного дверного замка

Техника

Замок сможет распознавать лица

Вашингтон, 8 февраля 2019, 08:58 — REGNUM  Завершается сбор средств для запуска производства дверного замка US: E, распознающего лица. Сбор денег происходит на сайте Kickstarter.

Лица замок будет распознавать с помощью встроенной камерой. Новинка может хранить в памяти до 100 лиц людей которые имеют доступ к разблокировке замка. Для темного времени суток предусмотрена инфракрасная подсветка.

Производители замка утверждают, что алгоритмы распознавания невозможно обмануть, предъявив камере фотографию или видеозапись. Открыть замок можно дистанционно, с помощью мобильного приложения, а камеру замка можно использовать для удаленного наблюдения.

Кроме того, планируется выпуск дверных замков с разблокировкой по отпечатку пальца или по паролю.

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Научно-техническая революция
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