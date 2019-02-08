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20 автомобилей юбилейной марки выпустила Bugatti

Техника

На 110-летний юбилей Bugatti выпустила эксклюзивную версию Chiron Sport — 110 ans Bugatti

20 автомобилей юбилейной марки выпустила Bugatti
David Villarreal Fernández
Эмблема Bugatti

Париж, 8 февраля 2019, 08:08 — REGNUM  Эксклюзивную версию Bugatti Chiron Sport, посвященную 110-летию фирмы, выпустила французская компания Bugatti, 7 февраля сообщает сайт Motor.ru.

Автомобили юбилейной марки Bugatti выпустила ограниченной партией — 20 штук.

Большую часть кузов гиперкара производители изготовили из карбона. Фирменная C-образная деталь и подковообразная решетка радиатора сделаны из алюминия. Окрашен Bugatti двумя оттенками синего: матовым Steel Blue и Steel Blue Carbon.

Интерьер спецверсии отделан кожей цвета Deep Blue. Вставки в дверях и сиденьях выполнены из алькантары, а также голубоватой кожи. На креслах и руле можно увидеть Французский флаг и эмблемы.

Bugatti Chiron Sport оснащен 8.0-литровым W16, отдача которого составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

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