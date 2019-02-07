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Американскому сегменту МКС нужен новый туалет

Техника

Новый сантехнический узел доставят на орбиту в 2020 году

Вашингтон, 7 февраля 2019, 23:00 — REGNUM  Американский модуль Tranquility в составе МКС нуждается в замене туалета, который смогут доставить на орбиту к январю 2020 года, сообщает 7 февраля РИА Новости.

По информации агентства, до сих пор астронавты США пользовались сантехническим оборудованием российского производства. В NASA не сумели создать космический санузел, поэтому купили его за $19 млн в России.

На данный момент неизвестно, кто будет производителем нового космического туалета для американского модуля МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в туалете американского сегмента МКС произошла авария с выбросом примерно 10 литров воды.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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