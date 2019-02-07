Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Иране продемонстрировали новую баллистическую ракету «Дизфуль»

Техника

Заявленная дальность полета этой ракеты составляет одну тысячу км

Тегеран, 7 февраля 2019, 20:14 — REGNUM  В Иране создали новую баллистическую ракету «Дизфуль» с дальностью действия не менее одной тысячи км, сообщает 7 февраля иранское информагентство Fars в Twitter.

Агентство характеризует новую ракету как «умную баллистическую класса «земля-земля».

Демонстрация новой ракеты прошла на подземном заводе по производству ракетной техники для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На церемонии присутствовал командующий КСИР Мохаммад Али Джаафари.

О способности новой ракеты нести ядерную боеголовку ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран уделяет большое внимание развитию ракетной техники, достигнув, в частности, достаточно высокого технического уровня противокорабельных ракет.

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