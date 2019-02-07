Франция и Германия создают перспективный боевой авиационный комплекс

Париж, , 18:09 — REGNUM 7 февраля Франция и Германия подписали совместный контракт на изучение концепции перспективного боевого авиационного комплекса. Со стороны Франции выступила компания Dassault Aviation, со стороны Германии — концерн Airbus.

О запуске данной программы министры обороны Франции и Германии заявили в Париже в ходе встречи. По мнению глав военных ведомств, это решение двух стран представляет собой веху в обеспечении европейского суверенитета и технологического лидерства в секторе военной авиации на ближайшие десятилетия. Начало исследования запланировано на 20 февраля 2019 года.

Конструкторы планируют, что система вооружений следующего поколения будет состоять из пилотируемого «истребителя нового поколения», объединенного с набором нового и модернизированного оружия, а также с набором беспилотных систем (удаленных носителей), связанных боевым облаком и экосистемой, встроенной в архитектуру системы «перспективного боевого авиационного комплекса».

Вполне вероятно, что примерно к 2035−2040 годам данный проект в конечном итоге заменит нынешнее поколение истребителей Eurofighter и Rafale.