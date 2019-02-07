Франция и Германия заявили о разработке истребителя шестого поколения

Париж, , 16:32 — REGNUM Авиастроительные корпорации Евросоюза приступили к разработке боевого самолета шестого поколения, сообщает 7 февраля интернет-портал Defense News.

Подписи под соглашением об опытно-конструкторских работах поставили министры обороны Франции и Германии Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен.

Осуществлять проект, получивший название Future Combat Air System (FCAS) будут европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation. Создавать новый самолет предполагается на базе проекта боевого самолета Next Generation Weapon System (NGWS), К 2025 году предполагается закончить создание концепции нового самолета и приступить к проектированию машины.

Серийное производство планируют начать в 2040 году. В составе ВВС европейских стран FCAS должны будут заменить французские истребители «Рафаль» и германские «Еврофайтер Тайфун».

Как сообщало ИА REGNUM, проектирование истребителя пятого поколения европейскими авиаконструкторами так и не привело к созданию реальной воздушной машины.

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