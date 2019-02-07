Четверг, 7 Февраля 2019 года
16:34:40 МСК

Франция и Германия заявили о разработке истребителя шестого поколения

Техника

С пятым поколением Евросоюз справиться не смог

Париж, 7 февраля 2019, 16:32 — REGNUM  Авиастроительные корпорации Евросоюза приступили к разработке боевого самолета шестого поколения, сообщает 7 февраля интернет-портал Defense News.

Подписи под соглашением об опытно-конструкторских работах поставили министры обороны Франции и Германии Флоранс Парли и Урсула фон дер Ляйен.

Осуществлять проект, получивший название Future Combat Air System (FCAS) будут европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation. Создавать новый самолет предполагается на базе проекта боевого самолета Next Generation Weapon System (NGWS), К 2025 году предполагается закончить создание концепции нового самолета и приступить к проектированию машины.

Серийное производство планируют начать в 2040 году. В составе ВВС европейских стран FCAS должны будут заменить французские истребители «Рафаль» и германские «Еврофайтер Тайфун».

Как сообщало ИА REGNUM, проектирование истребителя пятого поколения европейскими авиаконструкторами так и не привело к созданию реальной воздушной машины.

Читайте ранее в этом сюжете: Казанский авиазавод передал ВКС ракетоносец Ту-160 после модернизации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить