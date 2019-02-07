Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Туле представили виртуальный комплекс оператора РСЗО «Смерч»

Техника

Перед оператором ставится задача довести машину до точки назначения и уничтожить бронетанковую технику противника

В Туле представили виртуальный комплекс оператора РСЗО «Смерч»
Иллюстрация: Mil.ru
РСЗО «Смерч»

Тула, 7 февраля 2019, 14:52 — REGNUM  Новый комплекс виртуальной реальности, позволяющий испытать себя в роли оператора реактивной системы залпового огня «Смерч», разработала проектная группа Тульского государственного университета. Система установлена в Музее оружия, сообщает 7 февраля пресс-служба вуза.

Разработанный комплекс включает в себя шлем виртуальной реальности Oculus Rift и программную среду Unity, которую использовали члены междисциплинарной студенческой проектной команды ТулГУ.

«Игроку предлагается проехать по узкому горному ущелью на позицию стрельбы, после — переместиться в дрон-наводчик, чтобы видеть поле-боя сверху, навестись на скопление танков противника и поддержать артиллерийским огнём силы союзников, защищающих базу», — рассказали авторы проекта, студенты ТулГУ.

Общее время игры составляет семь минут, по её завершению подсчитывается количество уничтоженных танков противника и сообщаются тактико-технические характеристики РСЗО «Смерч».

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