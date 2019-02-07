Программу для медитаций Calm оценили в $1 млрд

Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Приложение для медитаций Calm, вышедшее около семи лет назад, оценивается в $1 млрд. Компания заявила, что за время существования программы её скачали около 40 млн человек, каждую минуту к сервису присоединяется 1 новый пользователь. Об этом 6 февраля сообщил Business Insider.

Поддержкой Calm занимаются компания Sound Ventures, принадляжащая актеру Эштону Катчеру и Insight Venture Partners. Недавно им удалось привлечь ещё $88 млн инвестиций, что и позволило говорить о том, что Calm сейчас — безусловный лидер рынка подобных программ. Сейчас сервис имеет около 1 млн платных подписчиков.

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Напомним, программа Calm вышла в 2012 году. Она позиционируется как приложение для решения таких проблем современности, как стресс, чувство беспокойства и бессонница. На этом рынке существует масса других подобных приложений, например, Headspace, которую поддерживают генеральный директор LinkedIn Джефф Вейнер и музыкант и актер Джаред Лето.

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