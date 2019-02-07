Программа Adobe из-за ошибки «взрывает» динамики Apple MacBook Pro

Вашингтон, , 14:24 — REGNUM В программе для видеомонтажа Adobe Premiere CC обнаружили странную ошибку, которая выводит из строя динамики ноутбуков MacBook Pro. Об этом 6 февраля сообщил портал Cult of Mac.

https://twitter.com/cultofmac/status/1093449086437675008

Согласно сообщениям пользователей ПО, проблема возникает при использовании одного из инструментов программы, отвечающего за улучшение звука. Отмечается, что после этого динамики MacBook Pro можно лишь достать из устройства, выкинуть и заменить на новые. «Я просто взорвал свои колонки», — написал один из пользователей. Другой обладатель MacBook Pro сообщил, что произошедшее привело к временному повреждению слуха.

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Напомним, в ноябре 2018 года компания Apple признала наличие проблем у ноутбуков MacBook Pro с у 13-дюймовым экраном. Причиной поломок стали твердотельных накопителей (SSD).

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