Базовая комплектация УАЗ Пикап расширена

Ульяновск, , 14:34 — REGNUM В базовой и промежуточных комплектациях автомобиля УАЗ Пикап Ульяновского автомобильного завода теперь можно заказать оборудование, которое было доступно лишь в дорогих версиях «Оптимум» и «Престиж», сообщается на сайте компании.

В комплектацию машины можно добавить мультифункциональный руль, оснащенныйуправлением круиз-контроля, ограничителем скорости, мультимедийной системой и системой громкой связи.

На базовую модель можно заказать кондиционер или климат-контроль с возможностью выбора желаемой температуры. Ранее это входило только в комплектации машин уровня «Оптимум» и «Престиж».

Стоимость кондиционера составит 60 900 рублей. Климат-контроль обойдется автолюбителям в 16 000 рублей.

Читайте также: Топ-менеджера «УАЗ» в Ульяновске обвиняют в подкупе