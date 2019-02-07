Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Базовая комплектация УАЗ Пикап расширена

Техника

Получить УАЗ в комплектации с климат-контролем автолюбители смогут за 16 000 рублей

Ульяновск, 7 февраля 2019, 14:34 — REGNUM  В базовой и промежуточных комплектациях автомобиля УАЗ Пикап Ульяновского автомобильного завода теперь можно заказать оборудование, которое было доступно лишь в дорогих версиях «Оптимум» и «Престиж», сообщается на сайте компании.

В комплектацию машины можно добавить мультифункциональный руль, оснащенныйуправлением круиз-контроля, ограничителем скорости, мультимедийной системой и системой громкой связи.

На базовую модель можно заказать кондиционер или климат-контроль с возможностью выбора желаемой температуры. Ранее это входило только в комплектации машин уровня «Оптимум» и «Престиж».

Стоимость кондиционера составит 60 900 рублей. Климат-контроль обойдется автолюбителям в 16 000 рублей.

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