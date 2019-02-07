Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Россия заняла 23 место в рейтинге кибербезопасности

Техника

Соседями нашей страны в списке стали Аргентина и Колумбия

Россия заняла 23 место в рейтинге кибербезопасности
Yuri Samoilov
Кибербезопасность

Лондон, 7 февраля 2019, 14:02 — REGNUM  Компания Comparitech, предоставляющая потребителям информацию о рынке технических услуг, составила антирейтинг кибербезопасности стран. Россия заняла в нём 38 место (23 с конца). Список был опубликован 6 февраля на сайте организации.

https://twitter.com/Hacktrophy/status/1093463144612225024

Самой небезопасной в страной был признан Алжир, в первой пятёрке также расположились Индонезия, Вьетнам, Танзания и Узбекистан. Самой безопасной страной была названа Япония (60 место). В топ-5 лидеров, способных обеспечить кибербезопасность граждан вошли Франция, Канада, Дания и США. Родина Comparitech — Великобритания заняла в списке 53 место. Соседями России по рейтингу стали Аргентина и Колумбия.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что хакеры выложили в сеть базу данных с 2,2 млрд логинов и паролей пользователей сети. Впоследствии компания Kaspersky Lab заявила, что это старая база, содержащая неактуальную информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Kaspersky Lab: Хакеры слили в сеть базу данных со старыми паролями

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