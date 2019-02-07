Раскрыты детали шпионажа через приложения iPhone

Москва, , 13:54 — REGNUM Популярные приложений для iPhone были личины в использовании несанкционированных аналитических сервисов, 7 февраля сообщается на сайте techcrunch.com.

Использование такого сервиса, как Glassbox позволяет разработчикам пользоваться технологией записи экрана в приложениях. Данные с экрана записываются, затем действия пользователя можно воспроизвести повторно.

Таким образом, нарушители могли видеть, как пользователи взаимодействуют с приложением. Каждое нажатие кнопки и запись с экрана отслеживались, после чего, собранная информация отправлялось обратно разработчикам приложения.

Эксперт по мобильным приложениям, недавно обнаружил, что приложение Air Canada для iPhone неправильно маскирует повторы сеансов при их отправке, выставляя номера паспортов и данные кредитных карт в каждом сеансе воспроизведения. Всего несколько недель назад Air Canada заявила, что в ее приложении произошла утечка данных с 20 000 профилей.

Читайте также: Подросток нашел слабое место в безопасности операционной системы Apple