Toyota представила модельный ряд TRD Pro

Токио, , 12:57 — REGNUM В Чикаго состоялась презентация модельного ряда TRD Pro, 7 февраля сообщается на сайте tarantas.news.

Sequoia TRD Pro, с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, получила более «тонкую» внешность по сравнению с другими моделями марки в модификации TRD Pro. Производители оснастили ее черной решеткой радиатора и светодиодной оптикой. Кроме того, машина имеет набор светодиодных противотуманных фар Rigid Industries и черные 18,8-дюймовые колеса BBS TRD.

Кузов Sequoia TRD Pro исполнен в четырех цветах: Army Green,Super White,Midnight Black Metallic и Magnetic Grey Metallic. У автомобиля есть встроенные внедорожные элементы: передняя защитная картера, литые алюминиевые подножки и функция усиления багажникаTRD. Модель оснащена амортизаторами Fox.

Под капотом внедорожника находится тот же 381-сильный V8 объёмом 5,7 л.с.

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