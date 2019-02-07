Четверг, 7 Февраля 2019 года
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KIA Motors предоставит покупателям скидку за безопасное вождение

Техника

Данная акция действует до 31 марта

Сеул, 7 февраля 2019, 12:21 — REGNUM  Автомобилестроительная компания KIA Motors предоставит новым покупателям скидку 100 тыс. вон (~$89,325), которые собираются приобрести автомобили K-series, в рамках проекта «Безопасное вождение с K-series 2019», сообщает YTN с ссылкой на представителей компании.

7 февраля представители компании KIA Motors сообщили, что предоставят ваучер на скидку в размере 100 тыс. вон (~$89,325) новым покупателям автомобилей серии K-series (начиная с модели KIA K3 и заканчивая новой моделью K9), при условии присоединения к программе базового страхования водителя.

Согласно правилам акции, в конце года, вождение каждого покупателя автомобиля K-series будет оценено по 100 бальной шкале, если показатель безопасного вождения будет равен 61 баллу или более, то клиент получит ваучер на скидку 100 тыс. вон (~$89,325). Вождение будет оцениваться с помощью приложения T-map, а также будут учитываться скорость движение, внезапное ускорение и внезапное замедление скорости движения автомобиля.

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