Бюджетный кроссовер Hyundai Styx проходит финальные тесты

Сеул, , 12:11 — REGNUM Недорогой кроссовер Hyundai Styx готов дебютировать на международной выставке в Нью-Йорке весной 2019 года, 7 февраля сообщается на сайте njcar.ru.

Сейчас машина проходит финальные испытания. Кроссовер будут продавать по всему миру. Для этого производители дали автомобилю несколько имен. На индийском рынке машина будет продаваться под названием Styx, в Латинской Америке ее будут называть Carlino, а в Южной Корее, США и некоторых других странах — Leonis.

«В арсенале кроссовера имеется: ABS, система стабилизации, кнопка запуска двигателя, системы помощи на спуске и подъёме, электронный «ручник», кондиционер, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и поддержкой смартфонов, кожаный салон, люк с электроприводом, а также легкосплавные колёсные диски на 16−17 дюймов», — сообщается на сайте издания.

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